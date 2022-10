"Der Wixxer" eröffnet langen Edgar-Wallace-Abend im BR-Fernsehen

In der Zeit des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders gab es einen Mann, der es schaffte, die Straßen leerzufegen: Edgar Wallace lieferte den Stoff für die Leinwände der 60-er. Die großen Erfolge der deutschen Filmgeschichte mit Blacky Fuchsberger, Klaus Kinski und Heinz Drache waren schon vor 20 Jahren Klassiker. Darf sich also ein Team, das für seine respektlose Boshaftigkeit bekannt ist, an diesem nationalen Kulturgut vergreifen? Natürlich! Die "Mattscheibe"-Satiriker Oliver Kalkofe und Oliver Welke, der inzwischen zu "heute-show"-Ehren gekommen ist, haben mit "Der Wixxer" (2004, Regie: Tobias Baumann) eine abgedrehte, rasante und überaus unterhaltsame Hommage an die Filme ihrer Kindheit geschaffen.