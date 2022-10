"Unter uns": Claudelle Deckert feiert ihr Comeback

Claudelle Deckert (48) ist zurück bei "Unter uns". Wie die Schauspielerin in einem RTL-Interview verriet, hat sie ihre rund dreimonatige kreative Pause bei der RTL-Daily beendet und steht derzeit wieder vor der Kamera. "Ich hatte eine schöne lange Pause, und die hat mir sehr gut getan", so Deckert. Sie habe in ihrem Mann Peter Olsson (61) die Liebe ihres Lebens gefunden und möchte "einfach Zeit mit ihm verbringen". Deckert weiter: "Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job."