"Katastrophenschutz – Wie gut sind wir vorbereitet?": 3sat-Doku testet Vorrat-Empfehlungen

Das Wort Krise prägt mittlerweile unseren Alltag: Ukraine-Krieg, Pandemie, Extremwetterlagen, Inflation oder Versorgungsengpässe bestimmten in den vergangenen Monaten und Jahren die Schlagzeilen. Aus Sicht der Wissenschaft liefern diese Notlagen neue Erkenntnisse für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Die Dokumentation "Katastrophenschutz – Wie gut sind wir vorbereitet?" von Björn Platz, die nun auf 3sat als Erstausstrahlung zu sehen ist, deutet einen Paradigmenwechsel an: der Trend, sich selbst in Sicherheit bringen zu können, statt auf die Hilfe von Profis angewiesen zu sein, zeichnet sich ab. Unter anderem wird gezeigt, wie die Auswahl an Lebensmitteln für sieben Tage aussehen sollte – zumindest empfiehlt diesen Vorrat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ein Selbstversuch stellt die Empfehlung auf die Probe.