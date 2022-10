The Taste 2022: Heute gibt es Wiedersehen mit Cornelia Poletto

Cornelia Poletto, jahrelang selbst Coach bei "The Taste", stellt die Kandidaten vor knifflige Aufgaben. Denn diesmal ist nicht nur Talent am Herd, sondern auch Menschenkenntnis gefragt ...

In der neuen "The Taste"-Folge dreht sich alles um das Thema Persönlichkeit. Denn im Teamkochen sollen die Kandidaten die Charakterzüge der Coaches "verkochen". Gar nicht so einfach, oder? "Wie soll man denn meine Persönlichkeit auf so einen klitzekleinen Löffel bringen?", fragt sich Alexander Herrmann.

Wer ist Cornelia Poletto? Die Hamburger Köchin saß von 2015 bis 2018 in der Jury von "The Taste". Ihre Kollegen waren in diesen Jahren Alexander Herrmann, Frank Rosin sowie Tim Mälzer und später Roland Trettl. Für den Sieg reichte es für Cornelia Poletto als Coach nie, stets musste sie einem ihrer Konkurrenten den Vortritt lassen. In der achten Staffel war Poletto bereits einmal als Gast-Jurorin im Einsatz.

Poletto wurde 1971 in Hamburg geboren und betreitb in der Hansestadt ein Restaurant und eine Kochschule. Gelernt hat sie u.a. in Süddeutschland bei Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau. Sie war mit dem Italiener Remigio Poletto verheiratet und hat ein besonderes Faible für die italienische Küche.

Und wie schätzt sie die Persönlichkeiten der Coaches ein, die die Kandidaten an diesem Tag auf den Löffel bringen sollen? Frank Rosin ist für sie laut und bodenständig, Tim Raue weitgereist und perfektionistisch, Alex Kumptner modern und knackig und Alexander Herrmann humorvoll und regional. Diese Eigenschaften sollen die Kandidaten also auf ihrem Löffel zur Geltung bringen. Welches Team welche Persönlichkeitsbegriffe bekommt, wird ausgelost.

Welcher Coach ist laut und bodenständig? Das passt auf Frank Rosin. Humorvoll und regional? Klingt nach Alexander Herrmann. Wen aus der Jury kann man als weitgereist und perfektionistisch beschreiben? Das muss Tim Raue sein. Und knackig und modern? Das ist Alex Kumptner. Vier Charakterköpfe kulinarisch auf den Löffel bringen: Das ist die eine der Aufgaben, die Gast-Jurorin Cornelia Poletto in die dritte Folge der Jubiläumsstaffel „The Taste“ mitbringt – am Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1. Die Hamburger Köchin war selbst vier Jahre lang Mitglied in der „The Taste“-Jury (2015-2018) und kennt alle vier Coaches bestens. Nur: „Wie soll man denn meine Persönlichkeit auf so einen klitzekleinen Löffel bringen?“, stöhnt Alexander Herrmann. Modernes Ceviche, klassische Bulette, heimischen Saibling oder exotisches Linsen-Dal – haben die Hobby- und Profiköch:innen Ideen, wie sie die Charakterzüge der Coaches kochen können?