"Gänsehaut um Mitternacht": Netflix-Serie läutet die Halloween-Saison ein

Eine Gruppe todkranker Jugendlicher fordert mit einem übernatürlichen Klub das Schicksal heraus. "Spuk in Hill House"-Macher und Gruselexperte Mike Flanagan darf bei Netflix erneut sein Unwesen treiben.

Ab nach Stanford: Nach ihrem Schulabschluss hat Ilonka (Iman Benson) große Pläne. Doch ihre Euphorie wird jäh ausgebremst: Die Diagnose Schilddrüsenkrebs zieht der jungen Frau jäh den Boden unter den Füßen weg. Hoffnung auf Genesung besteht nicht, und so verfrachten ihre Eltern sie in das Brightcliffe Hospiz, wo sie ihre letzten Lebensmonate verbringt. Was bis zu diesem Punkt auch die Synopsis eines Til-Schweiger-Dramas sein könnte, gibt Netflix in der neuen Serie "Gänsehaut um Mitternacht" (ab 7. Oktober) – man ahnt es ob des Titels schon – einen gruseligen Anstrich.

In dem Hospiz angekommen findet Ilonka rasch Bezugspersonen, die sie von der schicksalhaften Diagnose ablenken. Eine besondere Anziehung übt der Keller des prächtigen Anwesens auf das Mädchen aus, selbst wenn sie von ihren neuen Freunden gewarnt wird: "Fahr nicht da runter!" Weil sie den Rat ignoriert, kommt sie mit dem mysteriösen "Midnight Club" in Berührung, eine mitternächtliche Zusammenkunft mit einem besonderen Hobby: In den Gemäuern von Brighcliffe trifft sie sich fortan jede Nacht zur Geisterstunde mit anderen todkranken Schicksalsgenossen, um sich Gruselgeschichten zu erzählen und "Geister zu erschaffen".

Schon bald verschwimmen Realität und ausgedachter Horror verhängnisvoll, und die Leben der todkranken Jugendlichen nehmen eine Wendung, die die Erwartungen von Horrorfans mal mit unterschwelligem Horror untergräbt, mal mit veritablen Schockmomenten überrascht. Als besonders folgenreich erweist sich der Schwur "Auf die davor und die danach. Auf uns und die im Jenseits", mit dem sich die Jugendlichen versprechen, der Erste, der verstirbt, möge die anderen aus dem Jenseits mit einer Botschaft ersuchen.

Dann treffen Schattenwesen auf blutige Buchseiten und die Mitglieder des "Midnight Clubs" stöbern nachts im Schein von Taschenlampen durch die düsteren Geheimnisse von Brightcliffe. Neben spirituellen Verstimmungen handelt "Gänsehaut um Mitternacht" in zehn Folgen auch klassische Coming-of-Age-Elemente wie Liebe, Freundschaft und Verlust ab. Bei der Adaption des Romans von Christopher Pike, "Midnight Club" (1994), vertraut Netflix auf geballte Gruselexpertise. Serienschöpfer Mike Flanagan verdankt der Streaminganbieter bereits atmosphärische Gruselerfolge wie "Spuk In Hill House" und "Midnight Mass", seine Mitstreiterin Leah Fong verdiente sich bei "Spuk in Bly Manor" ihre Meriten.