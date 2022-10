"Wer wird Millionär?"-Kandidat schockiert Günther Jauch mit Tattoo-Wette

Am Montagabend ging es in der RTL-Show "Wer wird Millionär?" (auch bei RTL+) um das ganz große Geld, denn die Kandidaten hatten die Chance auf 2 Mio. Euro beim "großen Zocker-Special". BWL-Student Niklas Buhl nahm die Sendung zum Anlass, um endlich mal ein Geheimnis zu lüften, dass der Kandidat schon seit mehreren Jahren mit sich rumträgt.

Bis zur 16.000-Euro-Frage war Niklas Buhl ohne Probleme bei WWM durchkommen, doch als Günther Jauch von dem 27-Jährigen wissen wollte, was bei Grillfreunden vom Namen nach "dünn und mager" daherkommt, geriet der Vegetarier ins Stocken. Ohne Joker entschied sich der BWL-Student für die richtige Antwort, nämlich "Spareribs". Kurz bevor es zur nächsten Frage überging, entschloss sich Niklas Buhl ein Geheimnis zu lüften, das er seit über sechs Jahren für sich behalten hat. Der Kandidat hat mehrere Tattoos, die er vor seinem Vater immer mit langen T-Shirts versteckt hatte. Doch das war nicht alles, was der Vater an diesem Abend von seinem Sohn erfuhr. "Wenn ich eine fünfstellige Summe gewinne, dann lasse ich mir ein Tattoo mit dem Porträt von Günther Jauch stechen", verriet der Student, der zuvor eine Wette verloren hatte. Der Moderator hielt das für keine gute Idee und war entsetzt. "Tun Sie es nicht! Wenn das ernst ist, werde ich alles dran setzen, dass Sie mit 1.000 Euro nach Hause gehen", versuchte Günther Jauch seinen Kandidaten davon abzubringen. "Wettschulden sind Ehrenschulden", ließ sich Niklas nicht von seinen Plänen abbringen und wollte, dass sich der Moderator nach der Sendung die Stelle dafür an seinem Körper aussucht. Bei der 125.000-Euro-Frage war dann allerdings Schluss für den Offenbacher, der bereits im 13. Semester studiert. Da der Kandidat die Frage "Was wird zu den sogenannten Nawaro gezählt?" nicht beantworten konnte und sich nicht auf das durchwachsene Ergebnis des Publikumsjokers verlassen wollte, hörte Niklas an der Stelle lieber auf und ging mit 64.000 Euro, dem höchsten Gewinn des Abends, nach Hause.

WWM-Kandidat macht aus Elefantenmist Weihnachtskarten Jörg Riehemann bespaßt nicht nur die Tiere und Menschen im Allwetterzoo in Münster, auch das Publikum schmunzelte über den WWM-Kandidaten. Grund dafür war sein skurriles Hobby, denn Jörg Riehmann macht aus "Scheiße nicht Gold", sondern Weihnachtskarten. Dafür nimmt er sich Elefantenmist mit nach Hause, kocht und püriert diesen und verarbeitet das Ganze weiter zu Papier. Das nutzt der Kandidat dann, bunt beschriftet, um Weihnachtsgrüße zu verschicken. Nach seinen Angaben kommen die außergewöhnlichen Karten immer gut an und würden nicht stinken. Auch bei WWM lief es ganz gut für den Kandidaten. Bisher schaffte es Jörg Riehemann bis zur 64.000-Euro-Frage und hat dabei noch den 50:50-Joker und den Zusatzjoker zur Verfügung. Am Dienstagabend geht es dann für den Kandidaten weiter beim "WWM - das große Zocker-Special".

