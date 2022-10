"Terra X – Faszination Erde": Dirk Steffens erlebt bärenstarke Abenteuer

Dirk Steffens ergründet im zweiten Teil der "Terra X"-Trilogie "Faszination Erde – mit Dirk Steffens" die ungezähmte Natur Portugals und Spaniens. Und dort findet er spektakuläre Landschaften vor. Man muss jedenfalls nicht in westlich des Mississippi gelegene Gebiete der heutigen USA reisen, um den Wilden Westen zu erleben. Den gibt es auch in Europa.

Eine weitere Zeitreise führt ihn in die klassische Antike. Die größte Goldmine längst vergessener Herrscher lag in Las Médulas in Spanien, nahe dem heutigen El Bierzo. Ob der Moderator während seiner Erkundungstour in einen Goldrausch verfällt?

Allein sieben verschiedene Wal- und Delfinarten werden in der Straße von Gibraltar verortet, ein Ökosystem, das sich durch seine besondere Artenvielfalt auszeichnet. Steffens taucht gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern ein in eine Unterwasserwelt, deren Schutz in den Verantwortungsbereich der Menschen fällt. Immerhin durchziehen täglich bis zu 400 Schiffe die Oberfläche der belebten Meerenge, die auch von gigantischen Containerschiffen in hoher Frequenz befahren wird. Steffens ist überzeugt: "Ich halte es für verantwortungslos, wenn man das Privileg hat, so viel von der Welt zu sehen, sich nicht mit den Folgen menschlichen Handelns kritisch auseinanderzusetzen."