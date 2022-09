"Hocus Pocus 2": Ist die Neuauflage so gut wie das Original?

Doch Fans der ersten Stunde müssen keine Angst haben. Midler, Parker und Najimy kehren selbstverständlich als Winifred, Sarah und Mary Sanderson zurück. Die Schauspielerinnen hatten keinerlei Probleme, nach so langer Zeit zurück in ihre Rollen zu finden. "Wir mussten uns dafür nicht wirklich anstrengen. Es war wie eine alte Freundin, die wieder zurückgekommen ist. Alle Eigenheiten kamen wieder zurück", betont Mary-Darstellerin Najimy im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Ich war die letzten dreißig Jahre über wie Winifred", ergänzt Midler lachend.

Und genau das ist es, was "Hocus Pocus 2" so charmant macht. Die Hexen stammen ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert. In den 90ern kehrten sie erstmals wieder zu den Lebenden zurück. Angekommen in 2022 sind sie offensichtlich komplett überfordert mit der Technik, dem Lifestyle und all den Erfindungen, die es sowohl 1693 als auch 1993 noch nicht gab.