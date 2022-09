"RTL Wasserspiele": Oliver Pocher als Bademeister

Bei der neuen Show, die am 22. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTL (oder RTL+) zu sehen ist, erwartet die mit Adrenalin geladenen Promis sieben abenteuerliche Spiele in der bunten Wasserwelt "Rulantica" des Europa-Parks in Rust. Von halsbrecherischen Rennen durch Wasserstrudel oder Steilfahrten auf der Rutsche: Bei den "RTL Wasserspielen" sind Mut, Reaktion, aber auch Wissen gefragt.