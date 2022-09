"The Taste" 2022 – Folge 2: Nelson Müller will Schlagermusik auf dem Löffel

Gemeinsamer Wiesn-Besuch

Apple-Chef Tim Cook bringt Kai Pflaume in die Twitter-Trends

Wenn der Name eines Promis plötzlich bei Twitter trendet, ist das häufig kein gutes Zeichen. Mal gibt es schlechte Nachrichten, mal einen Shitstorm. Der Grund, warum es Kai Pflaume am Mittwoch in die Twitter-Trends schaffte, ist aber so kurios wie harmlos.

