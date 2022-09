Spiegel-Skandal um Claas Relotius: Sky produziert Doku

Am 29. September startet die Mediensatire "Tausend Zeilen" in den deutschen Kinos, in der Regisseur Michael "Bully" Herbig" eine fiktionalisierte Version des Skandals um den Reporter Claas Relotius erzählt. Die Geschichte des Journalisten, der jahrelang gefälschte Reportagen im "Spiegel" veröffentlichen konnte, bis er von seinem Kollegen Juan Moreno entlarvt wurde, wird nun auch ein Dokumentarfilm aufarbeiten: Wie Sky am Dienstag angekündigte, soll "Die Relotius Affäre" (Arbeitstitel) im Frühjahr 2023 exklusiv beim Pay-TV-Sender zu sehen sein.