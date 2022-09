"Kabul Airport – Flucht aus Afghanistan": Wenn ein Land allein gelassen wird

Chaos und Panik, schreiende Menschen, die sich an Flugzeuge klammern, tausende, die in letzter Minute einen Platz in den bereitgestellten Maschinen zu ergattern versuchen: Die Bilder von der Flucht aus Kabul bleiben für immer im Gedächtnis, das Versagen der Politik, die Sinnlosigkeit einer 20-jährigen Besatzung durch den Westen wurde evident. Der ARTE-Themenabend "Flucht aus Kabul" widmet sich in zwei Filmen den Ereignissen, dem Ende einer verfehlten Politik nach dem 11. September 2001 und den heutigen Folgen für Afghanistan, einem Land, das von der Welt völlig alleingelassen und einem buchstäblichen Erfrieren ausgeliefert ist.