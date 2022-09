"laut. stark. gleich. berechtigt." – der lange Kampf der Frauen

Die 1950er-Jahre in Deutschland. Es ist die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Männer waren an der Front. Wenn sie überlebten, folgte nicht selten eine lange Kriegsgefangenschaft. Die Frauen ernährten ihre Familien derweil alleine. Sie waren Lehrerinnen oder Maurerinnen – was davor unvorstellbar gewesen wäre. Mit der Rückkehr der Männer wurde auch die Rückkehr in das traditionelle Frauenbild gefordert. Ein Anlass für die Frauen, um für Gleichstellung und Gleichberechtigung zu kämpfen. In der mehrteiligen ZDF-Dokumentation "laut. stark. gleich. berechtigt." unternimmt Collien Ulmen-Fernandes eine Zeitreise.

Geschlechterrollen, Gender Pay Gap, Frauen in Führungspositionen: In den drei Folgen wird gezeigt, was sich Frauen in den letzten Jahrzehnten erkämpften. Am Beginn stehen die 50er-Jahre, als Frauen aus der DDR unabhängiger waren als die aus dem Westen – aber mit einer größeren Doppelbelastung leben mussten. "Ich denke, dass die DDR nicht als Emanzipierungsvorbild taugt. Staatlicherseits war die Vorgabe darauf gerichtet, Frauen massenhaft in die Berufstätigkeit zu bringen", erklärt Dr. Anna Kaminsky, die als Expertin in der Dokumentationsreihe zu Wort kommt.