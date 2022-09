Apple-Chef Tim Cook bringt Kai Pflaume in die Twitter-Trends

Wenn der Name eines Promis plötzlich bei Twitter trendet, ist das häufig kein gutes Zeichen. Mal gibt es schlechte Nachrichten, mal einen Shitstorm. Der Grund, warum es Kai Pflaume am Mittwoch in die Twitter-Trends schaffte, ist aber so kurios wie harmlos.

"Schee, dass ma wieder amoi gmiadlich zamsitzn. So happy to be back to Oktoberfest. Prost!", schrieb Cook auf Bayerisch und Englisch. Dazu twitterte er ein Foto , das ihn u.a. mit Kai Pflaume zeigt. Beide halten eine Maß Bier in der Hand. Auch Clarissa Käfer, Ehefrau des Feinkost-Händlers und Oktoberfestwirts Michael Käfer, posierte für das Foto.

Bei den deutschen Twitter-Usern sorgte die ungewöhnliche Kombination für Erstaunen und Belustigung. "Krass. Tim Apple und Kai Pflaume auf einem Foto. Zyniker würden das Treffen einen Obstsalat nennen", so ein Kommentar. "In Germany we don’t say "Tim Apple". We say "Kai Pflaume" and I think that's beautiful", schrieb ein anderer User. Ein weiterer Kommentar: "Wie lässig Kai Pflaume den Södermarkus trollt. Was würde der für so ein Foto geben." Dank Tim Cooks Tweet und der vielen Kommentare landete "Kai Pflaume" am Mittwochvormittag prompt weit oben in den Twitter-Trends.