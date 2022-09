"Promi Big Brother" 2022: Gerüchte um ersten Kandidaten

Die zehnte "Promi Big Brother"-Staffel steht in den Startlöchern. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll sich unter den Teilnehmenden ein echter "DSDS"-Kultkandidat befinden: Menderes Bagci (37) wurde durch seine kontinuierlichen Auftritte bei den Castings der RTL-Musikshow bekannt. Reality-TV-Erfahrung würde er für den Einzug in die überwachte Promi-WG auch mitbringen. Bagci nahm 2016 an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und ging als Dschungelcamp-Sieger aus der Staffel hervor.