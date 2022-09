Ilka Bessin ist Liebesbetrügern auf der Spur: Sie wurde einst selbst Opfer

Was, wenn sich die große Internetliebe plötzlich in Schall und Rauch auflöst? Online-Dating-Anbieter wie Tinder und Lovoo werben damit, unglückliche Singles aus aller Welt zusammenzubringen. Die Suche nach der wahren Liebe ist längst ein florierendes Geschäft geworden – doch auch die Schattenwirtschaft hat das Potenzial der beliebten Apps erkannt. Liebesbetrug, mittlerweile auch hierzulande meist "Love Scam" oder "Romance Scam" genannt, beschäftigt die Ermittlungsbehörden immer häufiger.

Auch Ilka Bessin ist bereits Opfer der perfiden Masche geworden. Um auf die Problematik aufmerksam zu machen und andere Betroffene – meist sind Frauen die Leidtragenden – zu warnen, will die Komikerin in ihrem neuen Dokumentarfilm "Ilka Bessin – Liebesbetrügern auf der Spur" Straftäter vor laufender Kamera überführen.

Dem Liebesbetrug-Themenabend folgen mehrere Reportagen und Dokumentationen, mit denen VOX dem Mittwochabend eine "neue Programmfarbe" verleihen will. Unter anderem soll die Reportage-Reihe "VOX Inside" sich zur Primetime mit "Identitätsklau im Netz" und der "Abzocke auf dem Wohnungsmarkt" beschäftigen. Abschließend nimmt es Nora Tschirner in der Dokumentation "Reine Kopfsache mit Nora Tschirner" (Mittwoch, 2. November, 20.15 Uhr) mit dem inneren Schweinehund auf. – und will herausfinden, "wie sie leistungsfähiger, mutiger und kreativer wird und was dabei im Gehirn passiert".