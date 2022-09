"Goldige" Gwyneth Paltrow zeigt sich nackt bei Instagram

Diese Frau hat einiges erreicht: In den vergangenen Jahren stand Gwyneth Paltrow für Produktionen wie "Avengers", "Iron Man" und "Glee" vor der Kamera, gewann einen Oscar für ihre Rolle in "Shakespeare in Love". 2008 gründete Paltrow die Website Goop auf Basis eines Newsletters mit persönlichen Lebensstil-Tipps von ihr und einem angeschlossenen Onlineshop mit dazu passenden Produkten. Anlässlich ihres 50. Geburtstags veröffentlichte die Schauspielerin auf Instagram einige besondere Fotos von sich und richtete eine Botschaft an ihre Fans.