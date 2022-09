"The Masked Singer": Nur noch Ruth Moschner fest im Rateteam

Die siebte Staffel von "The Masked Singer" steht in den Startlöchern - und es hat sich einiges verändert. Unter anderem gibt es mit Ruth Moschner nur noch ein festes Mitglied im Rateteam.

Wie ProSieben in einer Pressemitteilung ankündigt, besteht das Rate-Team diesmal aus bis zu 13 Personen. Als Einzige bei allen Live-Shows dabei ist Ruth Moschner (46), die jede Woche zwei wechselnde Rategäste begrüßt. In der ersten Show am Samstag, dem 1. Oktober, sind das Moderatorin Linda Zervakis (47) und Rapper Smudo (54).

Auch mit den Masken macht es ProSieben besonders spannend: Zum ersten Mal sind vor Sendungsstart mehr Masken geheim als bekannt. Brokkoli, Walross und No Name kennen die Zuschauer bereits, am Samstag stößt aber auch Die Pfeife zu ihnen. Auf Instagram stellt der Sender die Neue im Masken-Team vor: Sie ist Graffiti-Künstlerin und setzt sich gegen Ungleichheit und Gewalt ein.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die Sendung geht dieses Mal zudem auf einen Publikumswunsch ein. So soll es, wie angeblich seit der ersten Staffel gewünscht, auch gemeinsame Gesangsperformances der Lieblingsmasken für die Zuschauer und Zuschauerinnen geben.

Die erste Folge der siebten Staffel von "The Masked Singer" findet am Samstag, dem 1. Oktober ab 20:15 Uhr auf ProSieben statt. Am Ende dieser Show muss der erst Promi bereits seine Maske fallen lassen. Im Anschluss wird der demaskierte Star von Viviane Geppert (31) in einem "red.Spezial" interviewt.