"Der Irland-Krimi: Familienbande" – Kritik zum neuen Fall

Die 2019 in der westirischen Hafenstadt Galway gestartete Krimi-Reihe hat innerhalb der exotischen, weil im meist im pittoresken Ausland spielenden ARD-Krimis, wie man sie aus Barcelona, Portugal oder der Bretagne kennt, durchaus ein Alleinstellungsmerkmal: In Galway peitschen nicht nur hohe Wellen gegen die Steilküste schroff grüner Signature-Hügel, sondern auch Plots und Charaktere sind dort düsterer als anderswo: Psychologin Cathrin Blakes Ehemann, ein Polizeiermittler, wurde vor Jahren auf brutale Art ermordet. Die Überlebende ertränkte ihren Kummer im Alkohol und auch mit dem mittlerweile erwachsenen Sohn (Rafael Gareisen) läuft es nicht immer gut. Weil zudem die Fälle der alleinstehenden Frau in den 50-ern alles andere als heiter sind, muss man diese "Irland-Krimi"-Stimmung am Donnerstagabend schon mal in ihrem Grund-Setting ertragen können, bevor man sich tiefergehenden Fragen wie dem Geheimnis einer jeden Folge hingibt.