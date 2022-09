"Sisis Erben": So erging es den Kindern der Kaiserin Elisabeth

In der populären "Sissi"-Trilogie strahlt die Kaiserin von Österreich geradezu vor Mutterglück. In Wahrheit hielt die exzentrische Schönheit jedoch drei ihrer vier Kinder sowie ihren Ehemann Kaiser Franz Joseph I. auf Abstand. Nur ihre jüngste Tochter pflegte sie stets mit Zuneigung zu überhäufen. Die Dokumentation "Sisis Erben – Die Kinder der Kaiserin Elisabeth" blickt auf die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. Zudem thematisiert der erstmals ausgestrahlte Film den vielschichtigen Charakter der kühlen Kaiserin sowie die Biografien ihrer Kinder. Ein Schicksalsschlag jagte den nächsten ...

In der Reportage liegt der Fokus auf dem inneren Kampf, den Sisi permanent führte. Eines wird schnell klar: Die Kaiserin pflegte ihr Image als unnahbare Schönheit ebenso bewusst wie konsequent. Kuratoren und Historiker blicken hinter die Fassade der ewig jungen Kaiserin – ebenso wie auf weltpolitische Strukturen und Veränderungen rund um das damalige Österreich und Ungarn. So viel darf gesagt werden: Die Interessen des Kaiserhauses kollidierten häufig mit den Interessen der Kaiserin. Laut Psychoanalytiker Walter Hoffmann drohte die Monarchie bereits zu zerbrechen: "Das Leben in einer Scheinwelt war die Realität des Hofes."

In Regisseur Martin Koddenbergs Dokumentation sorgen nachgestellte Szenen für Authentizität und klare Erzählstrukturen. Ausschnitte der Trilogie dienen als Vergleichsobjekt. Der Film ist bereits einen Tag vor der Free-TV-Premiere online verfügbar. Wer im Anschluss an die knapp einstündige Reportage noch mehr über das kuriose Leben der Kaiserin erfahren möchte, lässt den Fernseher einfach an: Das Dokudrama "Sisi – Die Getriebene" mit Sunnyi Melles in der Rolle der verlorenen Schönheit und mit Clemens Aap Lindenberg als Kaiser Franz Joseph gewährt weitere Einblicke in die Historie Österreichs.