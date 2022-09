Fritzie – Der Himmel muss warten: ZDF zeigt die 2. Staffel der Serie

Als "blond, lieb und engagiert" wird sie immer beschrieben, womit man Tanja Wedhorn , der Ärztin mit der "Praxis am Meer" sicher nicht Unrecht tut. Egal, ob auf Rügen oder in Berlin, sie nimmt jederzeit das Heft in die Hand. Dem Tod ist sie nun als Hauptstadt-Lehrerin Fritzie mit OP, Bestrahlung und Chemo schon mal von der Schippe gesprungen – da macht sie Frauen Mut, die Gleiches durchmachen. Aber auch Stefan (Florian Panzner), ihr Ehemann, hat natürlich keine Chancen mit der blöden Trennung und mit Laura, der Polizistin, die er während ihrer Reha wohl aus Langeweile nahm.

Aber es gibt eben auch jede Menge zu tun: aufmüpfigen Klassenclowns das Wesen der Orang-Utan erklären, Analphabetinnen klar zu machen, dass sie sich gefälligst outen sollen, wenn sie in die Fußstapfen ihr Ärzteeltern treten wollen. Alles ist so politisch korrekt und perfekt, dass aufgeatmet werden darf, wenn Fritzie zwischendurch mal düstere Tagträume auf ihrem Berliner Balkon bekommt. Dann verliert sie noch einmal die Haare, und Mann und Sohn fahren als donnernde Rauchwolke samt Gartenhäuschen zum Himmel auf.

Kein Klassen-Kampf also in Berlin, keine Gefahr für Fritzi, wenn mal wieder die Schulglocke schrillt. Selbst die unter Homeschooling und Wechselunterricht leidenden Pessimisten im Lehrerzimmer sind ungefährlich für Fritzies Lebensmut. Was den abtrünnigen Stefan betrifft, so kommt es – Achtung, Spoiler! – ein paar Folgen später ja auch schon wieder zum Sex. "Leben Sie!" hatte die Ärztin bei der Verkündigung ihrer frohen Botschaft gesagt. Diese Fritzie nimmt das vollkommen ernst.