"Die Herz-Revolution – wie wir gesünder alt werden": 3sat-Doku gibt Tipps

In den vergangenen 60 Jahren kamen Forschende in der Medizin zu einigen bahnbrechenden Erkenntnissen, vor allem die Herzchirurgie betreffend. Die Lebenserwartung stieg damit um knapp 20 Jahre. Speziell programmierte OP-Roboter beispielsweise absolvieren Routine-Katheter-Eingriffe mit einer Präzision, die menschlichen Händen gar nicht möglich ist. Künstliche Intelligenz revolutionierte also die Wissenschaft. In der Kinderchirurgie jedoch überzeugen nach wie vor begabte Fachärzte mit ruhiger Hand. "Vor allem Operationen von Neugeborenen sind kompliziert. Ihre Organe sind noch sehr klein, und das Herz ist kaum größer als eine Walnuss", erklärt der Kinderherzchirurg Prof. Jürgen Hörer.