Ferfried "Foffi" Prinz von Hohenzollern gestorben

Trauer um Ferfried Prinz von Hohenzollern. Im Alter von 79 Jahren ist der Prinz in München verstorben. In den Medien erlangte "Foffi" durch seine Beziehung zu Reality-TV-Sternchen Tatjana Gsell große Aufmerksamkeit. Eine RTLzwei Doku begleitete 2004 das Leben des Glamour-Paares.

Trauer um Ferfried "Foffi" Prinz von Hohenzollern (1943-2022): Der ehemalige Tourwagen-Rennfahrer ist in der Nacht von Montag (26. September) auf Dienstag (27. September) im Klinikum Großhadern in München gestorben. Das hat sein engster Familienkreis sowohl "Bunte" als auch der "Bild"-Zeitung bestätigt. Er wurde 79 Jahre alt. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Ferfried Maximilian Pius Meinrad Maria Hubert Michael Justinus Prinz von Hohenzollern kam am 14. April 1943 auf Schloss Umkirch in Baden-Württemberg als jüngster Sohn von Friedrich von Hohenzollern (1891-1965), Oberhaupt des ehemaligen fürstlichen Hauses Hohenzollern, zur Welt.

Skandal-Beziehung zu Tatjana Gsell

Aufmerksamkeit in den Medien erhielt er jedoch vor allem durch seine Beziehung mit Reality-TV-Star Tatjana Gsell (51) im Jahr 2004, obwohl der Prinz damals noch in dritter Ehe verheiratet war. Ihre Liaison war für die Öffentlichkeit offenbar so interessant, dass sich der Sender RTLzwei dazu entschied, mit "Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin" (2006) eine vierteilige Doku-Soap über das Paar auszustrahlen. Ihre Beziehung ging jedoch wieder in die Brüche.