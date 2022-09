"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Neue Infos zum Dschungelcamp 2023

Die Planungen für die kommende 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" laufen bei dem Sender RTL auf Hochtouren. Einiges soll sich im Dschungelcamp 2023 ändern, vieles soll aber in der gewohnten Manier bleiben. Der Drehort wird weiterhin in Australien sein, aber bei der Moderation gibt es Veränderungen. Sonja Zietlow muss in der neuen Staffel auf Daniel Hartwich verzichten, bekommt aber einen neuen Moderations-Kollegen zur Seite gestellt. Und welche Promis werden 2023 dabei sein? Diese Namen stehen schon fest.

Wiedersehen mit Publikumsliebling

Seit wenigen Tagen steht zudem fest: Das Moderations-Duo erhält einmal mehr Unterstützung von Publikumsliebling Robert "Bob" McCarron (72) alias Dr. Bob. Während der Camparzt der britischen Originalausgabe "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" den Rücken kehren wird, bleibt er dem deutschen Pendant erhalten.