TVOG 2022 - 4. Battle-Folge: Absolutes Novum rührt Stefanie Kloß zu Tränen

Team Stefanie sorgt für eine Premiere bei "The Voice of Germany" und Rea Garvey entscheidet sich in den Battles für das Risiko.

Mit dem Battle zwischen Rina und Tammo hat sich Rea Garvey sein Leben selbst etwas schwerer gemacht. Die beiden performen den Song "Lovely" von Billie Eilish und Khalid. Bereits bei den Proben ist sich der gebürtige Ire sicher, dass dieser Auftritt einer der großen Momente der diesjährigen Staffel "The Voice of Germany" wird. Mehr Emotionen können kaum in einem Song stecken, die Probe besteht dementsprechend aus mehr als nur dem Gesangstraining. Tiefe Blicke während der Proben sollen die emotionale Bindung zum Gesangspartner aufbauen, was Rina zunächst schwerfällt, da sie diese Art von Blicken sonst nur mit ihrem Freund austausche.

Auf der Bühne sind alle Zweifel weg und Rina und Tammo legen einen Auftritt hin, der das Publikum im Studio zu Tränen rührt. Für Coach Rea Garvey steht fest, dass Rina die "stabilere Sängerin" ist. Tammo hingegen sei ein Mensch, der zu überraschen weiß: "Du singst einen Ton und man weiß nicht, wo er ankommt", witzelt Rea. Jedoch habe Tammo etwas Besonderes und trage viele Emotionen in seinen Auftritten. Am Ende überrascht Coach Rea Garvey, als er sich für das – liebevoll gemeinte – Risiko, nämlich Tammo entscheidet.

Das letzte Battle im Team Stefanie Kloß hält eine Premiere bereit. Zum ersten Mal bei "The Voice of Germany" singen die Battle-Teilnehmer einen Song ihres Team-Coaches. Sowohl Bastian als auch Jörg haben die Silbermond-Frontfrau in den Blind Auditions mit deutschen Songs überzeugt. Silbermond steht weit oben auf der Wunschliste der beiden Männer. Stefanie entscheidet sich also dafür, ihnen den Song "Weiße Fahnen" von ihrer Band Silbermond zu geben. Ein harter Schritt für die Frontfrau: "Mir fällt es nicht leicht, wenn andere Künstler unsere Songs interpretieren. Aber Songs, die eine Message haben, sollten rausgetragen werden."