George und Amal Clooney kämpfen für mehr Gerechtigkeit

Mit dem Albie Award sollen Menschen geehrt werden, die sich den Kampf für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt auf die Fahne geschrieben haben. Zur ersten Verleihung des Preises kamen die größten Hollywood-Stars wie Meryl Streep , Julia Roberts , Bruce Springsteen und viele mehr in der New York Public Library zusammen. Für die Gastgeber der Veranstaltungen Amal und George Clooney ist der Albie Award ein Herzensprojekt. Doch nicht nur wegen der vielen Stars und dem guten Zweck bekam die Preisverleihung viel Aufmerksamkeit - Amal Clooney beeindruckte mit ihrem glamourösen Auftritt.

Amal Cooney zieht alle Blicke auf sich

Hand in Hand erschienen Amal (44) und George Clooney (61) zur Premiere der Albie Award Preisverleihung ihrer "Clooney Foundation For Justice" am Donnerstag in der New York Public Library. Die Menschenrechtsanwältin und Ehefrau des Hollywood-Stars - im schwarzen Smoking - stahl in ihrem gold-silbernen bodenlangen Glitzer-Kleid mit mehrlagigen Fransen und Beinschlitz sowie goldener Handtasche und silbernen Riemchen-Stilettos allen die Show.