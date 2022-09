Große Aufregung um Arnold Schwarzeneggers Spruch beim Auschwitz-Besuch

Fantasy-Duell hat einen Gewinner

"Die Ringe der Macht" oder "House of the Dragon"? Eindeutiger Sieger steht fest

"Die Ringe der Macht" und "House of the Dragon" treten im großen Fantasy-Duell gegeneinander an. Während der Streaming-Anbieter Amazon den Ableger von "Herr der Ringe" ins Rennen schickt, läuft dazu der Nachfolger der "Game of Thrones"-Serie als direkter Konkurrent auf den Bildschirmen. Anhand der Abrufzahlen ist nun ein eindeutiger Sieger der beiden Großproduktionen gekürt worden - "Die Ringe der Macht" hat dabei die Nase vorne.

