Doku "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" gibt Einblicke ins Leben des Politikers

Die neue Doku-Serie auf RTL+ beleuchtet das Leben von CDU-Politiker Jens Spahn (42). Grimme-Preisträger Aljoscha Pause gibt in "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" intensive Einblicke in die Karriere des ehemaligen Gesundheitsministers. Dazu gehören schöne Begebenheiten, aber auch die weniger glanzvollen Momente des Politikers.

Er war mal der beliebteste Politiker Deutschlands: Im Dezember 2020 zog Jens Spahn in einer entsprechenden Umfrage für die "Bild am Sonntag" an seiner CDU-Parteikollegin, der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, vorbei. Doch nur wenige Monate später stand Spahn wegen der sogenannten "Maskenaffäre" am öffentlichen Pranger. Dieses Auf und Ab, das der heute 42-Jährige insbesondere in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 erlebte, ist nun Thema einer neuen Doku-Serie, die exklusiv bei RTL+ erscheint: "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" lautet der Titel des neunteiligen Formats, welches am Mittwoch, 2. November, beim Streamingdienst startet.