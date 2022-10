Helene Fischer – Wenn alles durchdreht: ZDF zeigt ihr Konzert aus München

Dauerregen und Unwetterwarnungen hätten Helene Fischer fast einen Strich durch die Rechnung machen, doch am Ende ging ihr Konzert vor 130.000 Fans in München doch noch über die Bühne. Das ZDF zeigt nun einen Mitschnitt.

Helene Fischer – Wenn alles durchdreht Musik • 01.10.2022 • 21:45 Uhr

Von Chart-Stürmerin Helene Fischer ist man vollen Einsatz von Körper und Seele gewöhnt. Doch was das ZDF in der Konzert-Aufzeichnung "Helene Fischer – Wenn alles durchdreht" zeigt, stellt dann doch alles bisher Dagewesene in den Schatten. Fans dürfen sich auf die exklusiven Kamerabilder vom einzigen Deutschlandkonzert des Jahres freuen, das mit 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Münchner Messegelände schon jetzt in die Geschichte eingegangen ist. Das Beste dabei: Alle Widrigkeiten vom beinahe komplett ins Wasser gefallenen Konzerttag sind damit vergessen.

Tatsächlich war es auch ein Superlativ für die Stadt München, die im lange so heißen Hochsommer gleich mehrere Großereignisse auf die Beine stellte – darunter mit den European Championships ein großes Sportfest, das auch an das 50-Jahre-Jubiläum der Olympischen Spiele an der Isar erinnerte. Der Auftritt von Helene Fischer auf dem Freigelände in Riem, wo die Veranstalter eine 150 Meter Bühne, flankiert von gigantischen LED-Wänden, aufgebaut hatten, war ein gewagtes Experiment, das vielen Fans zunächst viel Leidensbereitschaft abverlangt hatte.

Nicht nur, dass die Ticket- und Übernachtungspreise in der teuren Großstadt hoch waren. Nach einer langen Hitzeperiode schlug just am Konzerttag das Wetter um. Zwischenzeitlich mussten viele Wartende in Messehallen vor Sturm und Gewitter geschützt werden. Doch dann klärte sich der Himmel wieder. Anwesende berichten, dass Helene Fischers Auftritt mit einem Regenbogen-Phänomen zusammenfiel.

Die Höhepunkte in 75 Minuten Die Sängerin selbst war vor dem einzigen Konzertauftritt des Jahres selbst hoch angespannt. "Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen", ließ sie sich kurz vor dem München-Auftritt zitieren. "Mein ganzes Team ist wie elektrisiert. Wir fiebern alle auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken", so Helene Fischer.

Der ZDF-Konzertfilm fasst in 75 Minuten Höhepunkte dieses Abends zusammen. Regie führte Paul Dugdale, ein Fachmann auf seinem Gebiet, der es – unabhöngig vom Musikgenre – exzellent versteht, die Atmosphäre eines solchen Abends in Bilder zu fassen.

Helene Fischer – Wenn alles durchdreht – Sa. 01.10. – ZDF: 21.45 Uhr