"The Masked Singer": Aller guten Dinge sind sieben

Letzten Battles der 12. Staffel

TVOG: "Mit so einer asozialen Präsens" - Battle-Überraschung für Mark Forster

Am Freitagabend ging "The Voice of Germany" mit den letzten Battles der 12. Staffel in den Ring. Besonders der Auftritt von Sara und Vincenzo hatten es in sich. "Das ist wahrscheinlich das schwierigste Lied in den Battles", kündigte Team-Coach Rea Garvey vorher an und bekam während der Proben einen großen Euphorie-Dämpfer. "Hat man ihm irgendwo den Stecker rausgezogen?", beklagte sich der Coach über den fehlenden "Wums" bei Vincenzo. Doch bei den Battles auf der Bühne sorgte dieser Kandidat für die Überraschung des Abends.

