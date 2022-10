TVOG 2022: Fugees-Battle als krönender Abschluss

Am Freitagabend ging "The Voice of Germany" mit den letzten Battles der 12. Staffel in den Ring. Besonders der Auftritt von Sara und Vincenzo hatte es in sich. "Das ist wahrscheinlich das schwierigste Lied in den Battles", kündigte Team-Coach Rea Garvey vorher an und bekam während der Proben einen großen Euphorie-Dämpfer. "Hat man ihm irgendwo den Stecker rausgezogen?", beklagte sich der Coach über den fehlenden "Wumms" bei Vincenzo. Doch bei den Battles auf der Bühne sorgte dieser Kandidat für die Überraschung des Abends.

Das hat es bei TVOG noch nie gegeben. Zwei Talente haben denselben Künstler als ihren Lieblingssänger angegeben, denn Doni und Albert haben beide Donny Hathaway eingetragen. Selbstverständlich, dass es von Coach Stefanie Kloß ein Lied von diesem Künstler gab. Während Doni bei den Proben schnell in das Lied "A Song for You" reinkam, hatte Albert mehr zu kämpfen. "Es war doch ein komisch langer Weg bis zu diesem Moment", fiel Stefanie ein Stein vom Herzen, als das Battle geschafft war. "Ich hatte den Eindruck, dass Albert manchmal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist", schätzte Peter Maffay das Talent ein. Sieger in diesem Duell wurde Doni.

"Es war wahnsinnig sexy, es war ein Spielfilm" Das nächste Battle von Lukas, Clemens und Yasya sorgte für ein großes Entscheidungsproblem bei Rea Garvey. Die Zwillinge Lukas und Clemens beeindruckten durch ihre stimmliche Harmonie und Yasya durch ihre "engelsgleiche Stimme". "Ihr wart eine total verlässliche Bank und Yasya war für mich eine Wundertüte", beschrieb Stefanie Kloß die drei Kandidaten. Während die Zwillinge erwartbar gut waren, konnte man Yasya noch nicht so gut einschätzen, da die 18-Jährige zuvor ein Lied auf Ukrainisch gesungen hatte. Würde die Kandidatin auch mit dem englischsprachigen Song "Somewhere Only We Know" von Keane zurechtkommen? Diese Herausforderung war kein Problem für die Ukrainerin. "Ihr habt euren Kampfgeist gezeigt, ohne Yasya zu überrumpeln, ihr seid Ehrenmänner", gab es auch ein großes Lob von Rea an die "Twin Kings". Doch Yasya überzeugte an dem Abend mehr und ging als Siegerin aus dem Dreier-Battle hervor.

