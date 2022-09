Martin Rütter: Demenz seiner Mutter führt ihn in "Die Höhle der Löwen"

Martin Rütter hat einen ganz persönlichen Zugang zum Thema: Seine Mutter Hanni erkrankte vor vielen Jahren an Demenz, 2020 verstarb sie. Der aus dem TV bekannte Hundetrainer hatte die Krankheit seiner Mutter vor einigen Jahren öffentlich gemacht. U.a. sprach er in der "NDR Talk Show" über den Schicksalsschlag. "Meine Mutter hatte eine Form der Demenz, die sehr selten ist", sagte Rütter im November 2020 in der Sendung. Die frontotemporale Demenz, an der seine Mutter litt, greift den Bereich des Gehirns an, der für soziale Kompetenz zuständig ist. Jahrelang gab es keine Erklärung für das Verhalten seiner Mutter und so sei die Beziehung lange belastet gewesen, so Rütter. "Ich habe sie wirklich gehasst", gestand Rütter im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen. Erst die Diagnose vor rund zehn Jahren habe ihm geholfen, seinen Frieden mit seiner Mutter zu machen.