Höhle der Löwen 2022: Produkte und Deals - das sind die Start-ups in Folge 5

Die Löwen begeben sich wieder auf die Jagd: Die neue Staffel der VOX-Gründershow wartet mit einem neuen Gesicht in der Runde der Investoren auf. Hier finden Sie alle Infos.

Erst im Mai ging die vergangene "Höhle der Löwen"-Staffel zu Ende, nun dürfen sich Fans der VOX-Sendung bereits auf neue Folgen freuen. Die zwölfte Ausgabe umfasst ingesamt acht Episoden. Auch dieses Mal wird eine Gast-Investorin dabei sein. Außerdem treten Georg Kofler und Ralf Dümmel erstmals als Investoren-Duo auf – allerdings nur in der ersten Folge.

Alle Produkte und Deals Folge für Folge stellen sich in der "Höhle der Löwen" Star-ups aus allemöglichen Branchen vor. Um ihre Produkte groß oder noch größer zu machen, brauchen die Gründer finanzielle Unterstützung. Hier gibt's den Überblick:

Folge 5 (26. September 2022): Meminto Stories aus Mosbach: Albert Brückmann sein Start-up vor. "Meminto Stories ist ein digitaler Assistent, der Menschen dabei hilft, sich an alle wichtigen Momente ihres Lebens zu erinnern, diese festzuhalten und in einem Buch drucken zu lassen." Nach der Onlineregistrierung startet ein virtuelles Interview, das sowohl via PC, Tablet oder Smartphone-App geführt werden kann. Durch die persönlichen Antworten entstehen dann Geschichten, die mit ergänzenden Bildern und Videolinks zu einem Buch werden. Das Hardcover in DIN-A5-Format kann bis zu 300 Seiten umfassen und wird in Farbe gedruckt. Der Gründer braucht 250.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent der Firmenanteile an.

Gatepress aus Jona (Schweiz): Robin Städler (50, Athletiktrainer für Leistungssportler), Andrea Falconnier (44, Physio- und Sexualtherapeutin) und Timo Helbing (40, ehemaliger Eishockey-National- und NHL-Spieler) stellen den Löwen ihren Beckenbodentrainer vor. Gatepress soll dabei helfen, die Beckenbodenmuskulatur von z.B. Patienten mit Inkontinenz zu stärken oder Frauen nach der Entbindung bei der Rückbildung zu unterstützen. Das Angebot an die Investoren: 150.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Blattgold aus Bergisch Gladbach: Sabine Wirz-Springe (58) präsentiert in der "Höhle der Löwen" Düngetücher, die schnelle Erträge und großes Wachstum versprechen. Je nach Größe der Pflanze können ein bis zwei Düngetücher um den Wurzelballen gewickelt werden, anschließend wird sie wieder in den Blumentopf oder das Beet gesetzt. So soll die Pflanze kontinuierlich mit den notwenigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien versorgt werden. Die Gründerin bietet 50.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

GetMoBie aus Bindlach: Moritz Beier (22) und Benjamin Schliebener (25) stellen eine Finanz-App vor. Über die App können sich die Eltern registrieren, ein Kinderkonto hinzufügen und in den Grundeinstellungen die Taschengeldhöhe oder weitere Verfügungslimits angeben. In der Kinder-App haben dann die Heranwachsenden eine Übersicht über ihr aktuelles Guthaben, können ihre Transaktionen einsehen, Geld an Freunde senden oder mit einem Klick Spardosen anlegen - so sollen Kinder und Jugendliche an die finanzielle Selbständigkeit herangeführt werden. 300.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile, so der Wunsch der Gründer.

Clever Cakes aus Mörfelden Walldorf: Hobbybäckerin Elina Hoffmann (36) beweisen, dass auch Laien aufwendige Torten zaubern können. Mit ihrer vorgefertigten Fondanthülle soll jede langweilige Torte blitzschnell zu einem echten Hingucker werden. Neben der Fondanthülle sind in den Packages die Randdekoration, wie z.B. eine Kordel, weitere Zuckerdekorationen wie Sterne oder Blumen, ein Zuckerkleber und eine passende Backform. Für 50.000 Euro bietet Elina 20 Prozent der Firmenanteile an Clever Cakes.

Folge 4 (19. September 2022): Flasher aus Graz: Dr. Ines Wöckl Flasher und Dr. Alexander Rech (30) wollen den Straßenverkehrr für Rad- und Scooterfahrer sicherer machen. Sie stellen ihre intelligenten, leuchtenden Armbänder mit integrierten Blink- und Bremslichtern vor. Die patentierten Armreifen lassen sich durch den Schnappmechanismus schnell angelegen und sind per Knopfdruck einsatzbereit. Während beide Hände am Lenker bleiben, sollen durch einfache Armbewegungen die Blinker aktiviert werden und bei starken Abbremsungen leuchten beide Armreifen nach hinten rot auf. Das Duo benötigt ein Investment von 150.000 Euro und bietet zehn Prozent der Firmenanteile an. DEAL: Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel sichern sich gemeinsam 20 Prozent.

NAGOS aus Weil der Stadt: Moritz Röschl (31) stellt zusammen mit seinem Hund Benni seinen selbst entwickelten gesunden und veganen Linsensnack NAGOS vor. Das Bio-Linsenmehl hat einen hohen Eiweiß- und Ballaststoffanteil, zudem enthalten sie Mineralstoffe wie Zink, Eisen, Magnesium und Folsäure sowie Antioxidantien und B-Vitamine. Für 100.000 Euro bietet er 20 Prozent der Firmenanteile an. KEIN DEAL

GURU Granola aus Köln: Lara Schäffer (30) beschäftigt sich mit der ayurvedischen Heilkunde und natürlichen Lebensmitteln und hat ihren eigenen gesunden Snack GURU Granola entwickelt. "Es ist das erste Granola aus über 20 natürlich bestehenden Knusper-Toppings", erklärt sie. Ihr Angebot: 90.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. DEAL: Nils Glagau holt sich 20 Prozent.

Hyrise Academy aus Berlin: Dominic Blank (35) und Michael Land (34) stellen den Löwen die Hyrise Academy vor – eine Online-Akademie, die Quereinsteigende auf Basis ihrer Soft-Skills bei Tech-Unternehmen platziert und anschließend über ein intensives, mehrwöchiges Online-Trainingsprogramm zu Vertriebsspezialisten ausbildet. Das Angebot an die Löwen: 500.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. DEAL: Carsten Maschmeyer und Judith Williams investieren gemeinsam 750.000 Euro für 20 Prozent. Im Nachgang platzt der Deal. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier.

Easy Mirror aus Buxtehude: Oliver Rödder (58) und Simon Rödder (27) stellen Spiegelplatten vor, mit denen die Besitzer ihren Garten visuell vergrößern, Unansehnliches verdecken und gleichzeitig das Schöne verdoppeln können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spiegeln sind die Easy Mirror einfach zuschneid- und bohrbar, besitzen eine hohe Stabilität und ein verhältnismäßig geringes Gewicht. Für die Investmentsumme von 180.000 Euro bieten die Gründer 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. KEIN DEAL

Folge 3 (12. September 2022): NextFolder aus Suhl: Johannes Baumgart (19, aus Geratal) und Valentin Steudte (19, aus Suhl) hatten bereits mit 15 Jahren die Idee zu NextFolder, denn vor allem die starren Metallringe herkömmlicher Ringhefter haben das Schreiben darin erschwert und das Umheften mehrerer Seiten auf einmal umständlich gemacht. "Wir haben die starren Metallringe durch flexible Kunststoffringe ersetzt." Um NextFolder auf dem Markt etablieren zu können, benötigen Johannes und Valentin 80.000 Euro und bieten dafür 30 Prozent ihrer Firmenanteile an. DEAL: Ralf Dümmel schnappt sich den Deal zu den gewünschten Konditionen.

trivida aus Bad Krozingen: Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (31), seit einem schweren Trainingsunfall querschnittsgelähmt, stellt den Löwen gemeinsam mit den Gründern Dr. Christine Pflaumbaum (38), Wolf Dietrich Pflaumbaum (71) und Christian Czapek (72) trivida vor – ein teilbares Rollstuhlrad, das den Ein- und Ausstieg in den Rollstuhl vereinfachen soll. Die Gründer benötigen 1.000.000 Euro und bieten zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. DEAL: Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg und Dagmar Wöhlr wollen gemeinsam investieren und dafür 20 Prozent. Im Nachgang der Show und der Due Diligence kommt der Deal nicht zustande.

MangoMates aus Berlin: Marcel Martin (39) möchte gemeinsam mit Dayan Estrada (35) "die Geschmackssinne zum Tanzen bringen" und MangoSpaghetti auch in Deutschland etablieren. Diese werden klassisch mit frisch gepresster Limette und Salz gegessen. Ihr Angebot: 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. KEIN DEAL.

MÉMOIRE Cosmetics aus Bordelum: Levke (36) und Björn (39) Lorenzen stellen ein besonderes Hautpflegeprudukt vor. MÉMOIRE Cosmetics ermöglicht jeder Mutter die individuelle Anfertigung von Muttermilchkonzentrat aus ihrer eigenen Muttermilch. Angewendet werden kann das Pulver pur oder auf Wunsch als Emulsion. Ihr Angebot an die Löwen: 60.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. DEAL: Nils Glagau sichert sich 30 Prozent der Firmenanteile.

KittyFlap aus Buchs bei Zürich: Jean Paul (58), Brigitte (54), Céline (15) und Jasmine (11) Kölbl sind Besitzer von drei Freigänger-Katzen. Sie präsentieren die weltweit einzige Katzenklappe mit automatischer Beuteerkennung. "Die von mir selbst entwickelte Bilderkennungssoftware analysiert die Fotos sekundenschnell und weiß so, ob eine Katze mit oder ohne Maus kommt und steuert so entsprechend die Katzenklappe", erklärt der Wirtschaftsinformatiker seine Erfindung. Um ihr Produkt zur Marktreife zu bringen, benötigen sie ein Investment von 150.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent der Firmenanteile an. KEIN DEAL.

Folge 2 (5. September 2022): NIPPLI aus Bad Vilbel: Miriam Weilmünster (22) hat ein Produkt entwickelt, das eine Alternative zu handelsüblichen Nippel-Covern sein soll. Die NIPPLIS kommen zum Beispiel bei trägerlosen Oberteilen zum Einsatz. Sie sind wasser- und schweißfest und in den zwei Varianten selbstklebend und mit Kleber erhältlich. Miriam benötigt 90.000 Euro und bietet 20 Prozent ihrer Firmenanteile. DEAL: Alle Löwen machen ein Angebot, Carsten Maschmeyer bekommt den Zuschlag und 20 Prozent.

Hopper Mobility aus Augsburg: Martin Halama (32) brennt für die E-Mobilität in Städten. Gemeinsam mit Georg Schieren (24), Torben Müller-Hansen (24) und Philipp Herrmann (33) hat er den Hopper entwickelt. Er gilt als E-Bike und hat somit eine Fahrradwegzulassung, doch sieht aus wie ein kleines Auto und hat auch einen Kofferraum. Um die Marke Hopper Mobility und die Produktion aufzubauen, sind die Gründer auf der Suche nach einem Investor. Ihr Angebot: 1.000.000 Euro für 12 Prozent der Firmenanteile. KEIN DEAL

socklaender aus Hennef: Nadim Ledschbor (54) und Tobias Ross (34) waren genervt von Sand und kleinen Steinchen im Schuh. Ihre Lösung: eine Schutzsocke mit einem doppelten Schaft. Die Zusammensetzung aus Baumwolle, Polyamid und Elasthan soll für ein ideales Fußklima sorgen, integrierte Silikonstreifen geben einen besseren Halt im Schuh und für besonders beanspruchte Stellen am Fuß gibt es extra Polsterungen, die Druckstellen verhindern sollen. 60.000 Euro Euro für 20 Prozent wünschen sich die Gründer. DEAL: Ralf Dümmel schnappt sich den Deal und 25 Prozent.

GinGillard aus Poing (nach Ausstrahlung Le Gillard): Damian Breu (27), Dominik Nimar (32) und Fabio del Tufo (44) präsentieren ihre Getränkefirma. Ihr Getränk ist eine zitrushaltige Spirituose auf Gin-Basis mit 23,9% Alkoholgehalt. Es enthält einen hochwertigen Gin mit den typischen 13 Botanicals und auf der anderen Seite den Gillard. Die drei sind die ersten gehörlosen Gründer bei "Die Höhle der Löwen". "Unser Ziel ist es, ein inklusives Unternehmen aufzubauen mit einem besonderen Getränk", so Damian. Dafür benötigen die drei Gründer ein Investment von 150.000 Euro und bieten im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. DEAL: Nils Glagau zeigt Interesse und sichert sich 30 Prozent.

CLR Outdoor aus Berlin: Constanze Lenau (36) und Daniel Schult (33) sind Outdoor-Fans. Als Produktdesigner hatte Daniel die Idee für ein Kajak, "das ich immer und überall mit hinnehmen kann". Das Kajak VIK 3.8 ihres Start-ups CLR Outdoor GmbH (CLR= City Land River) kann gefaltet und als Rucksack oder im Auto mitgenommen werden. Die Gründer brauchen ein Investment von 200.000 Euro. Dafür bieten sie zehn Prozent der Firmenanteile. KEIN DEAL

Folge 1 (29. August 2022): PAGOPACE aus Köln: Lukas Schmitz (29), Bernhard Wernberger (56) und Steffen Kirilmaz (28) stellen einen Ring vor, der gleichzeitig wie eine Kreditkarte funktioniert. Ein kleiner Chip und eine Antenne sind in dem Ring verbaut, die Träger und Trägerinnen können entweder mit Hilfe einer App einen Geldwert aufladen und den Ring als Prepaid-Version nutzen oder die eigene Kreditkarte direkt mit dem Ring verbinden. 200.000 Euro für zehn Prozent möchten die Gründer haben. DEAL: Carsten Maschmeyer investiert und bekommt 20 Prozent der Firmenanteile.

Mamas Falafelteig aus Bremen: Amjad Abu Hamid (34), eigentlich Stand-up-Comedian, hat frittierte Bratlinge auf Basis von Kichererbsen entwickelt. Das Tiefkühlprodukt muss nur auftauen, den Teig zu Bällchen formen und abschließend frittieren, in der Pfanne braten oder im Backofen garen. Für 51.000 Euro bietet Amjad Abu Hamid 15 Prozent der Firmenanteile an. KEIN DEAL

lemonist aus Aachen: Kathrin Alfen (38) und Felix Strohmaier (40) wollen mit lemonist glänzen - einem Reinigungsmittel für Obst und Gemüse, das Pestizide deutlich reduzieren soll. Ihr Angebot: 50.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. DEAL: Georg Kofler und Ralf Dümmel sichern sich 25 Prozent.

WITHOUTme aus Untergruppenbach: Steffanie Rainer (30) präsentiert eine Nachfüllstation für das 2in1-Bio-Shampoo und -Duschgel für den stationären Einzelhandel. Die Automaten sind vollautomatisch und füllen die Pflegeprodukte in wiederverwendbare Edelstahlbehälter. Nach dem Abfüllvorgang erhalten die Nutzer:innen einen Beleg mit einem Scancode, mit dem an der Kasse bezahlt werden kann. Die Gründerin benötigt 100.000 Euro und bietet im Gegenzug 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. KEIN DEAL

BeeSafe aus Berlin (nach Ausstrahlung BeeMyBox): Aaron Holzhäuer (17) hat eine abschließbare Fahrradbox entwickelt, in der man das Zubehör wie z.B. den Tacho einschließen kann. Die Fahrradbox lässt sich nahezu an jede Fahrradstange montieren und der gummierte massive Stahlbügel kann ausschließlich von innen gelöst werden. Für 145.000 Euro bietet der junge Gründer 25,1 Prozent der Firmenanteile an. DEAL: Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Ralf Dümmel investieren gemeinsam für 30 Prozent.

Wann läuft die neue "Höhle der Löwen"-Staffel? Ab dem 29. August immer montags um 20.15 Uhr sind bei VOX neue Folgen zu sehen. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden zudem beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Montag, 29.8., 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 5.9., 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 12.9., 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 19.9., 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 26.9., 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 3.10., 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 10.10., 20.15 Uhr

Folge 8: Montag, 17.10., 20.15 Uhr Wer sind die Investoren? Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler sind auch in der zwölften Staffel die Investoren, die auf spannende Deals hoffen. Unterstützung bekommen sie durch Diana zur Löwen. Die 27-Jährige ist Expertin für Social Media, hat bei Instagram selbst eine Million Follower. Zudem gibt es eine Premiere: In der ersten Folge nehmen Kofler und Dümmel gemeinsam auf einem Sofa Platz. Der Grund für die Zusammenarbeit: Die beiden sind mittlerweile im "echten" Leben geschäftlich verbandelt. Ralf Dümmel hat seine DS Gruppe an Georg Koflers Firma Social Chain AG verkauft. Die neue Duo-Regelung gilt allerdings nur für die erste Folge.

Wann hat die Gast-Löwin ihren Einsatz? Diena zur Löwen wird in Folge 5, die am 26. September bei VOX ausgestrahlt wird, zu sehen sein. Mehr über die Gast-Löwin erfahren Sie auch in unserem Porträt.

Sind diesmal prominente Gründer dabei? In der vergangenen Staffel gab sich u.a. Michael Ballack die Ehre. Diesmal sind ebenfalls promienente Gesichter unter den Gründern. So wird Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ein Start-up vorstellen. Auch "Hundeprofi" Martin Rütter ist dabei.

Was ist noch zu erwarten? Zwei Start-ups suchen jeweils nach einem Investment in Höhe von 1 Million Euro und ein Gründerteam sogar nach 1,5 Millionen Euro. Im Bereich Food bekommen die Löwen Leckereien aus Südamerika, der persischen und der ayurvedischen Küche vorgestellt. Außerdem schaffen es zwei Start-ups, von allen Löwen ein Angebot zu erhalten. Und zum ersten Mal treten Gründer mit einer Gehörschädigung vor die Löwen. Sie werden bei ihrem Pitch von einem Gebärden-Dolmetscher unterstützt.