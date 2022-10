"Money Maker": Wie ein Schüler die Deutsche Bahn betrog

Was treibt Menschen in die Illegalität – und haben sie keine Angst, erwischt zu werden? Wie steht es um den inneren Konflikt, wenn beim Thema Geld die eigenen Moralvorstellungen verdrängt werden? Die dreiteilige ARD-Dokureihe "Money Maker" will Antworten auf diese Fragen liefern. In jeder 30-minütigen Episode steht eine Person im Mittelpunkt, die ihre Geschichte erzählt. Dabei wird erklärt, welche Beweggründe sie zu Betrug und Gesetzwidrigkeit geführt haben. Von familiärem Druck bis hin zu dem Wunsch nach finanzieller Freiheit hat jeder sein eigenes Motiv.