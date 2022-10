"The Taste" 2022: Wer ist Gast-Juror Alexander Huber?

Alexanders wohin man blickt: In der fünften Folge der zehnten "The Taste"-Staffel gibt sich Alexander Huber als Gast-Juror die Ehre. Er hat ein regionales Motto mitgebracht.

Nachdem es in der vergangenen Woche bei "The Taste" unter dem Motto Fusionsküche in die große weite Welt ging, wird es diesmal regional. Alexander Huber ist in Folge 5 der aktuellen "The Taste"-Staffel zu Gast und der Bayer möchte von den Kandidaten feine bayerische Küche auf dem Löffel. Der Franke Alexander Herrmann wittert einen Heimvorteil und führt im Studio ein Tänzchen auf. Alexander Huber bezweifelt das allerdings. "Ich komme ja aus Oberbayern, von da her hat er keinen Vorteil!"

Alexander Hubers Familie führt schon seit dem 17. Jahrhundert den "Huberwirt" in Pleiskirchen, mittlerweile in elfter Generation. Alexander ist seit 2006 Küchenchef in der Gaststätte und der erste gelernte Koch in der langen Reihe der Huberwirte. Gelernt hat er u.a. bei Jean-Luc Garnier in Wartenberg und bei Hans Haas in München. Als er zum "Huberwirt" zurückkam, stellte er erst einmal die Karte um. Für seine Küche wurde er mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Als TV-Koch ist Alexander Huber vor allem den Zuschauern des Bayerischen Rundfunks bekannt – in der Sendung "Wir in Bayern" ist er regelmäßig zu sehen. Bei "The Taste" gibt Huber sein Debüt als Gast-Juror. Das könnte vor allem seine Freundschaft mit Alexander Herrmann auf eine harte Probe stellen ..

Der "Huberwirt" ist auch weiterhin ein Familienbetrieb. Alexanders Ehefrau Sandra hat die Geschäftsleitung inne. Alexanders Eltern Johanna und Josef werden auf der Webseite des Restaurants als Senior Chefs aufgeführt. Und auch die Kinder Ole und Lilli dürfen als "Nachwuchs-Gastgeber" schon Wirtshausluft schnuppern.

Wie die "The Taste"-Kandidaten mit der modernen Interpretation der bayerischen Küche zurechtkommen, zeigt SAT.1 am Mittwoch, 19., Oktober, ab 20.15 Uhr. Auch bei Streaming-Anbieter Joyn ist "The Taste" zu sehen. Vor der fünften Folge ist das Team von Alexander Kumptner, einem weiteren Namensvetter des Gast-Juroren, noch komplett. Tim Raue hat noch drei Talente dabei, Alexander Herrmann und Frank Rosin stehen bei jeweils zwei Kandidaten.

