"Dittsche" feiert Comeback im Ersten

Durch die Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht" (1993 bis 1998) wurde Oliver "Olli" Dittrich einem großen Publikum bekannt. Seit 2013 produziert er jedes Jahr eine Mockumentary, die um Weihnachten in der ARD ausgestrahlt wird, und steht nun mit einem neuen Format in den Startlöchern: "Dittsche vor acht".

Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" schlüpft der 65-Jährige wieder in seine bekannte Figur Dittsche, die er in der preisgekrönten Improvisationskomiksendung "Dittsche – Das wirklich wahre Leben" von 2004 bis 2021 verkörperte: Dittsche ist ein arbeitsloser Imbissbuden-Philosoph aus Hamburg, der in einem Bademantel gekleidet über das Leben und die Welt schwadroniert. Gemeinsam mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) spricht er über besondere Alltagsereignisse und Begegnungen. Mit der gewissen Portion an Heiterkeit diskutiert er diesmal über positive Streitkultur, Instagram und Nachbarschaftshilfe – in ganz alter Manier und im bekannten Dittsche-Stil.