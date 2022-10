"Bridgerton": Hannah New stößt in Staffel 3 zum Cast

Ein neues Gesicht bei "Bridgerton": In der dritten Staffel wird Serienstar Hannah New zu sehen sein. Diese Rolle wird sie übernehmen.

Hannah New (38) wird zum "Bridgerton"-Cast stoßen. Das berichtet "Deadline". Die britische Schauspielerin wird in dem Netflix-Hit Lady Tilley Arnold spielen, eine hitzköpfige Witwe. "In jungen Jahren verwitwet, genießt sie die Privilegien und die Macht, die damit einhergehen, an der Spitze des Nachlasses ihres Mannes zu stehen und ein Leben zu ihren eigenen Bedingungen mit finanzieller Unabhängigkeit und sexueller Freiheit zu führen", heißt es in der Ankündigung.