Gewinnen: neues Kochbuch "ONE" von Jamie Oliver

Ein Kochgerät – einfache Gerichte – wenig Abwasch: besser kann Kochen gar nicht sein! In "ONE" präsentiert Jamie Oliver mehr als 120 Rezepte für leckere, unkomplizierte One-Pot-Gerichte, die garantiert satt und glücklich machen. prisma verlost fünf Exemplare.

"'ONE' ist das benutzerfreundlichste Kochbuch, das ich je geschrieben habe, und ich habe es mit Begeisterung geschrieben und getestet. Bequemlichkeit ist heutzutage ein wichtiger Faktor, und letztendlich zelebrieren die Rezepte in 'ONE' die Einfachheit!", sagt Jamie Oliver über sein neues Kochbuch. Das Beste: Jedes Rezept besteht aus nur acht oder weniger Zutaten - das heißt minimaler Vorbereitungsaufwand, kaum Abwasch und maximale Entspannung.