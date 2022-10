Marvel-Coup: Harrison Ford schließt sich dem MCU an

"Star Wars", "Indiana Jones", "Blade Runner – und nun das MCU. Harrison Ford mangelt es ebenso wenig an ikonischen Rollen in von Fans vergötterten Franchises, wie dem Marvel Cinematic Universe an Starpower in seinen Filmen. Nun ist Kevin Feige der wohl größte Besetzungs-Coup gelingen, seitdem Robert Downey Jr. 2008 als "Iron Man" Schauspielstars en masse die Tür öffnete: Harrison Ford wird den verstorbenen William Hurt in der Rolle des Thaddeus "Thunderbolt" Ross ersetzen. Die News wurden erstmals live bei "The Hot Mic With John Rocha and Jeff Sneider" verkündet, vom Blog "/Film" wurde Fords Marvel-Einsatz bestätigt.