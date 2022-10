YouTube, Netflix oder Co.: Deutsche genießen die Streaming-Angebote

Das Streamen von Video-Inhalten wie kurzen Clips, Serien oder Filmen ist mittlerweile so im Leben vieler Deutscher verankert, dass sie sich offenbar kaum vorstellen können, ohne auskommen zu müssen. Das legt eine aktuelle Erhebung des Digitalverbandes Bitkom nahe. "Zu jeder Zeit, an jedem Ort: Streaming spielt mittlerweile eine wichtige Rolle im Alltag der Menschen", wird Dr. Sebastian Klöß, Bereichsleiter Consumer Technology bei Bitkom, in einer Mitteilung zitiert.