Finale der Trilogie "Halloween Ends": Das Ende von Michael Myers?

Ab dem 13. Oktober und folglich mit etwas Anlauf zum namensgebenden Horrorfest startet "Halloween Ends" in den deutschen Kinos. Der Streifen stellt den Abschluss der neuen "Halloween"-Trilogie dar, die Regisseur David Gordon Green (47) gemeinsam mit Blumhouse Productions, Filmstudio Universal Pictures und nicht zuletzt der Original-Scream-Queen von 1978, Jamie Lee Curtis (63), vor vier Jahren auf den Weg gebracht hat. Der Titel des Finales deutet es schon an - nach über 50 Jahren Terror durch Michael Myers soll der Schrecken endlich ein Ende finden. Aber kann man das nach der turbulenten Historie der Filmreihe wirklich glauben?

Doch hatte Curtis der Figur eigentlich schon nach "Halloween 3" von 1982 den Rücken gekehrt. In "Halloween 4: The Return of Michael Myers" sechs Jahre später wurde daher in einer Randnotiz erklärt, dass Laurie gestorben sei. Auch die Filme Nummer fünf (1989) und sechs (1998) kamen ohne sie aus. Doch wie Michael Myers ist auch Laurie erstaunlich schwer totzukriegen...