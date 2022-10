Anne Hathaway stellt Drama "Zeiten des Umbruchs" vor

"No Name" wird "getauft"

Yvonne Catterfeld und Ross Antony rätseln bei "The Masked Singer"

Die Monster, Roboter und Fabel-Wesen stehen schon bereit. Am Samstagabend werden die Maskierten wieder losgelassen, denn "The Masked Singer" geht in die dritte Runde. Rate-Expertin Ruth Moschner bekommt dieses Mal Unterstützung von Yvonne Catterfeld und Ross Antony. Ein ganz besonderer Moment soll es zudem für "No Name" geben. Der Roboter bekommt von den Zuschauern endlich einen eigenen Namen.

