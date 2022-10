"Rosins Restaurants" 2022: zwei neue Aufträge für den Retter

TV-Koch Frank Rosin schlüpft abermals in seine Rolle als Restaurantretter. Diesmal hilft er zwei Lokalen in Hessen und im Schwarzwald auf die Beine.

In Langgöns bei Gießen betreiben Hartmut Schütz (63) und seine Ehefrau Verena (53) mit dem Gasthaus Schütz eine Traditionsgaststätte, die mehr als 200 Jahre auf dem Buckel hat. Ihre Kulinarik spielt jedoch mit der historischen Dimension nicht ganz mit, denn hier gibt es Pizza, Pasta und Burger – und nur wenige Gäste. Die überforderte Köchin Verena muss im Zweitjob schuften, um ihren Mann mit über Wasser zu halten. Der trägt – auch im Film – lieber ein T-Shirt mit der Auffschrift "Bevor du fragst: Nein!" Prima Voraussetzungen also für Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin , zu dessen Talenten zählt, dass er auch menschliche Probleme schnell erkennt und sie mit klaren Worten benennt. Haben Hartmut und Verena überhaupt eine Zukunft als Gastronomen?

Eine Woche später, am Donnerstag, 20. Oktober (20.15 Uhr), reist Frank Rosin dann in den Schwarzwald. Die "Kantine" in der Gemeinde Mönchweiler ist sein Ziel. Das Konzept des Ladens klingt eigentlich ganz schlüssig: Maria Thoma (49) will Arbeitnehmern in einem Industriegebiet die Mittagspause versüßen. Theoretisch könnten bis zu 2.000 Beschäftigte im "Viertel" den Weg zu Maria finden. Aber – sie kommen nicht. Auch dort legt Rosin schnell den Finger in die Wunde und findet: eine leere Speisentheke, nur zwei Stunden Öffnungszeit und die Ungewissheit, ob überhaupt ausreichend Essen da ist. Mit den Lösungsansätzen des Gaststätten-Consultants kann sich die Betreiberin aber nur schwer anfreunden. Es kommt zum großen Streit.