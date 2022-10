"Die Nacht der lebenden Toten": Kinotickets für Halloween-Vorstellung gewinnen

Ein Grusel-Klassiker feiert sein Comeback: "Die Nacht der lebenden Toten" von George A. Romero hat das Genre des Horrorfilms geprägt wie kaum ein anderer Streifen. Pünktlich zu Halloween kommt der schwarz-weiße Horror-Kultfilm am Montag, den 31. Oktober exklusiv in einer 4K-restaurierten Fassung zurück auf die große Leinwand und wird bundesweit in den Kinos zu sehen sein. prisma verlost 2x2 Tickets. Anschließend erscheint das Spektakel am 24. November im Home Entertainment als exklusive limitierte Collectors Edition, im 3-Disc 4K UHD Steelbook, als 2-Disc Blu-ray Special Edition sowie auf DVD und Digital in 4K.