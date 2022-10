Claudia Obert im Dschungelcamp? Das sagt sie selbst

Claudia Obert zieht offenbar nicht ins Dschungelcamp. Wie die 61-Jährige nun auf Instagram klarstellte, zähle sie im kommenden Jahr nicht zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Am Dienstagvormittag teilte Obert den Screenshot einer Schlagzeile, die ihre angebliche Zusage bestätigen soll, und schrieb: "Man muss noch Ziele haben im Leben! Ich lasse da den anderen den Vortritt! Eine Maschine, die alles frisst, bin ich nicht. Ich kann nur lecker, First Class or No Class." Darüber hinaus sei sie ohnehin "berühmt genug".