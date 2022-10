ARD-Doku "Weizen als Waffe": Droht jetzt weltweit Hunger?

Es sind bizarre Bilder aus einem mit menschenverachtender Härte geführten Krieg – wenn Landwirte Stahlhelme bei ihrer Feldarbeit tragen und Raketen in goldenen Weizenfeldern einschlagen und die wertvolle Ernte vernichten. Die neue ARD-Dokumentation "Die Story im Ersten: Weizen als Waffe" erzählt von einer modernen Welt, die von einem unheilvollen Tag auf den nächsten nicht mehr nach ihren vormals eingespielten Mustern – mit verlässlichen Warenströmen und globaler Vernetzung – funktionieren konnte. Wegen des Kriegs in der Ukraine drohen weltweit Hungersnöte. Der Film klärt über Hintergründe und Zusammenhänge auf.

Schon seit Jahrhunderten trägt die fruchtbare Region mit den riesigen Feldern den Beinamen einer "Kornkammer Europas". Doch längst ernährt vor allem der Weizen aus der Ukraine nicht nur die Nachbarländer und in guten Teilen auch Zentraleuropa, sondern – bislang zumindest – auch weite Teile Afrikas. Doch die erbitterten Kämpfe zerstören nicht nur die Ernte vieler Landwirte, die bei ihrer Arbeit in höchste Lebensgefahr geraten. Weil im Zuge des russischen Angriffskriegs viele Häfen blockiert und vermint, Straßen- und Zugverbindungen unterbrochen sind sowie Brücken bombardiert wurden, können die in anderen Teilen der Welt sehnsüchtig erwarteten Landwirtschaftslieferungen das Land nicht verlassen. Oft müssen gigantische Mengen an Weizen in Silos und Lagerhallen vergammeln.