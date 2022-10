Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben: Kritik zum Film heute in der ARD

Basierend auf einer wahren Geschichte und dem Roman "Dem Paradies so fern" erzählt der Film "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" die Geschichte der Witwe des jüdischen Malers Max Liebermann.

"Ick kann jar nich soville fressen, wie ick kotzen möchte": Diesen viel zitierten Satz lernen Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht, wenn es um die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 geht. Er stammt von dem Berliner Maler Max Liebermann, der mit Werken wie "Papageienallee" oder "Gänserupferinnen" zu einem der bekanntesten Vertreter des Impressionismus wurde und als Jude stets ein Dorn im Auge der Gestapo war. Max Liebermann starb am 8. Februar 1935, seine Witwe Martha Liebermann aber erlebte den Zweiten Weltkrieg und die Gräueltaten, die an den Juden verübt wurden, bis zu ihrem Selbstmord im Jahr 1943 mit. Von ihren verzweifelten Ausreiseversuchen in die Schweiz und nach Schweden erzählt nun das Drama "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" (Regie: Stefan Bühling, Buch: Marco Rossi), das rund vier Monate nach der Uraufführung auf dem Festival de Télévision de Monte-Carlo erstmals im Ersten zu sehen ist.