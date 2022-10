"Babylon Berlin" – Kritik zur 4. Staffel: Unaufhaltsam der Finsternis entgegen

"Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt", tönt es zu Beginn der vierten Staffel von "Babylon Berlin" aus dem Grammophon. Die Schallplatte muss Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) unbedingt haben – und gibt sie sogleich an ihren Kollegen Gereon Rath (Volker Bruch) weiter. Er verspricht ihr den ersten Tanz des Jahres 1931, gleich nach dem Ende ihres Bereitschaftsdienst in der Silvesternacht. Die läuft allerdings ziemlich aus dem Ruder, mit dem Tanz wird es nichts, und am nächsten Tag ist Herr Rath für Charlotte Ritter "gestorben, tot und begraben".