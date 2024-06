"Babylon Berlin" kehrt mit 5. Staffel ein letztes Mal zurück

Eine der erfolgreichsten und teuersten deutschen Serien kehrt ein letztes Mal zurück. Wie X Filme Creative Pool, ARD Degeto Film, SWR, WDR, Radio Bremen und Beta Film am Dienstag ankündigten, geht die fünfte und finale Staffel von "Babylon Berlin" in Kürze in Produktion. Die Dreharbeiten der acht Episoden sollen demnach im Oktober dieses Jahres starten – vorbehaltlich der Zustimmung der ARD-Gremien, von der allerdings auszugehen ist.

Die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" basiert auf dem Roman "Märzgefallene", dem fünften Band von Volker Kutschers Bestseller-Reihe. Die Autoren und Regisseure der Serie, Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer, kündigen an: "In der finalen Staffel von 'Babylon Berlin' legen wir den Februar 1933 unters Brennglas: Selten wurde eine Gesellschaft in so kurzer Zeit radikaler aus den Fugen gehoben als Deutschland in diesem chaotischen Monat."