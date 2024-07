"Desperate Housewives"-Star Teri Hatcher arbeitet zusammen mit Tochter: "Einige Projekte"

Die 59-jährige Schauspieler Teri Hatcher wurde weltweit durch ihre Rolle in der Erfolgs-Serie "Desperate Housewives" bekannt. An der Seite von Hollywood-Stars wie Eva Longoria etablierte sich Hatcher als Vorbild für Frauen weltweit. Ihre größte Errungenschaft sieht Hatcher jedoch in ihrem Privatleben. Mit ihrer 26-jährigen Tochter Emerson Tenney zeigt sich die Single-Mama mittlerweile häufiger bei öffentlichen Veranstaltungen.

"Peaky Blinders" gehört zu den Serien-Hits der vergangenen Jahre. Die Straßengang hat auch in der Realität in den Straßen Birminghams ihr Unwesen getrieben. Doch wie echt ist die Story um Anführer Thomas Shelby und seiner Familie? Gab es die Gang wirklich?

Ob sie Angst hat, ihre Tochter in den Trubel von Hollywood ziehen zu lassen? "Mutter zu sein, ist eine Balance zwischen Liebe und Loslassen. Es ist immer ein Balanceakt zwischen dem Versuch, dem Kind die nötigen Werkzeuge in die Hand zu geben, um selbstständig und erfolgreich sein. Gleichzeitig versucht man, sein Kind so gut wie möglich zu beschützen", sagte Teri Hatcher im Interview mit der Agentur teleschau. Emerson Tenney, 1997 geborten, ging aus der 2003 geschiedenen Ehe mit "The Closer"-Star Jon Tenney hervor. Sie strebt nun selbst ins Schauspielfach.